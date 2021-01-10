Газовщики и экс-нардеп обменялись обвинениями в ЧП на газопроводе под Лубнами: подробности скандала

"Лубныгаз" обвинили бывшего нардепа Игоря Мосийчука в причастности к взрыву на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород", который произошел в субботу 9 января, поскольку он "первым сообщил о том, что взрыв - направленная диверсия".

Об этом говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook.

"Мосийчук на своей странице в Фейсбук первый сообщил о том, что взрыв - направленная диверсия и обвинил своего оппонента предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год", - говорится в сообщении.

В качестве своей правоты, руководство предприятия настаивает на том, что якобы "лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода "Укртрансгаз" или ГСЧС вообще были проинформированы о самом факте аварии".

"Как Мосийчук может утверждать о диверсии, как причину аварии ранее ГСЧС, Укртрансгаза? Что это? Грязная клевета на оппонентов? Может диверсию совершил он сам?" – задаются вопросами в "Лубныгаз".

В свою очередь, Мосийчук в ответ на это в своем Telegram-канале заявил, что 9 января в поле под Лубнами действительно имела место диверсия.

"Под крышеванием ПАО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на незаконных заправках в Лубнах, которые создал и крышует директор "Лубныгаз", гражданин РФ Максим Дунин", - парирует Мосийчук.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что виновникам взрыва на газопроводе под Лубнами грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.