Скачать
Вторник, 28.01.2020
Гончарук отчитался о подготовке Украины к интеграции в ЕС
Гончарук отчитался о подготовке Украины к интеграции в ЕС
Данилов об эвакуации украинцев из Китая: Необходимости мы не видим
Данилов об эвакуации украинцев из Китая: Необходимости мы не видим
Украинский супертяж отказался от Олимпиады
Украинский супертяж отказался от Олимпиады
Евровидение 2020: в каком полуфинале выступит Украина? (Фото)
Евровидение 2020: в каком полуфинале выступит Украина? (Фото)

"Псих": В Киеве отправили в клинику мужчину, который угрожал взорвать мост Метро

"Псих": В Киеве отправили в клинику мужчину, который угрожал взорвать мост Метро
20:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киеве угрожавшего взорвать мост Метро отправили в психиатрическое учреждение.

Подозреваемого Алексея Белько, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве, отправили в психиатрическое учреждение.

Об этом "Громадському" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец,

Она уточнила, что Белько на прошлой неделе перевели в специализированное медицинское учреждение после того, как "потребность такого лечения показала экспертиза".

"Выбросил собаку из окна": В Киеве будут судить живодера

"Сегодня открыли материалы производства стороне защиты и в ближайшие дни планируем направить в суд ходатайство о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера", - добавила пресс-секретарь прокуратуры.

Как сообщалось ранее, 18 сентября 2019 года в Киеве на мосту Метро через Днепр Белько угрожал оружием и заявлял о намерении взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозу как подготовку к теракту.

"Клуб по интересам": Гончаренко высказался касательно санкционного механизма Совета Европы

Мужчину задержали, взрывчатку при нем не нашли. Во время задержания он сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме. Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 ст. 259) Уголовного кодекса.

Задержанный рассказал полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и средств к существованию.

Гончарук о торговой части Соглашения Украина-ЕС: Одна из ключевых задач

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и управлять ими.

По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он нуждается в применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Метро, Терракт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У меня очень короткий ответ": Сенцов в США озвучил самый действенный способ давления на РФ
02 Эпидемия в Одессе: больницы переполнены
03 То, что нужно женщинам: полезные свойства имбиря
04 Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января
05 Кабмин ограничил цену на газ для населения и ТКЭ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько будем платить: в &quot;Нафтогазе&quot; установили новую цену на газ
В "Нафтогазе" установили новую цену на газ
Боррель: Я ожидаю обсуждения Украины
Боррель: Я ожидаю обсуждения Украины
Абсолютное большинство: Глава российской делегации был избран новым вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации был избран новым вице-спикером ПАСЕ
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 января 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 января 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь