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Гончарук о торговой части Соглашения Украина-ЕС: Одна из ключевых задач

Гончарук о торговой части Соглашения Украина-ЕС: Одна из ключевых задач
18:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Украина выступает за обновление положений торговой части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем заявил, что Украина выступает за обновление положений торговой части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, на встрече премьер-министр Украины затронул тему актуализации параметров положений зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

"Объем двусторонней торговли товарами и услугами за 9 месяцев 2019 увеличился на 9,6% и достиг $39,6 млрд. Украина все активнее использует беспошлинные тарифные квоты на поставки своей продукции. Очевидно, что нынешние параметры положений Зоны свободной торговли не соответствуют реальному потенциалу нашего сотрудничества. Учитывая это, Украина выступает за обновление положений торговой части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Это одна из ключевых задач в наших отношениях на ближайшие годы", - заявил Гончарук.

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Также премьер отметил, что главные цели, которые Украина планирует достичь в 2020 году – это углубить секторальной интеграции в ЕС в сферах энергетики и цифрового рынка, усилить сотрудничество таможенных органов, расширить и актуализировать торговлю, а также сделать Украину неотъемлемой частью Европейского зеленого соглашения.

По словам Гончарука, Украина стремится согласовать с ЕС конкретные совместные шаги для взаимовыгодного увеличения объемов двусторонней торговли. "Мы определили ключевым направлением нашей работы подписания с ЕС Соглашения АСАА, так называемого промышленного безвиза", - сказал премьер..

Стороны также обсудили сотрудничество по вопросам кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам, а также подписание обновленной Соглашения о совместном авиационном пространстве.

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Среди прочего, премьер отметил, что Украина имеет высокие ожидания от саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 20 июня 2020 года.

"Необходимо определить четкие цели сотрудничества между ЕС и ассоциированными партнерами. В связи с этим, мы просим ЕС поддержать совместную инициативу Украины, Грузии и Молдовы по запуску формата усиленного сотрудничества с ассоциированными партнерами в рамках Восточного партнерства", - отметил Гончарук.

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Украина-ЕС, Украина, ЕС, Алексей Гончарук.
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