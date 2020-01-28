"Клуб по интересам": Гончаренко высказался касательно санкционного механизма Совета Европы

В данный момент проходит сессия ПАСЕ, на которой в самом близком времени должны вынести на голосование резолюцию, которая должна значительно усложнить механизмы введения санкций против стран-нарушителей. Но также если не будет довольно качественного механизма санкций, в скором времени Совет Европы может превратится в некий "клуб по интересам".
Как сообщил об этом в своей статье на портале Atlantic Council нардеп Алексей Гончаренко.
В статье народного депутата пишется, что в июне прошлого года в ПАСЕ все-же смогли выдвинуть решение по которому Ассамблея сократила свои возможности по накладыванию существенных санкций на делегации, которые нарушали свои уставные обязательства либо же не уважали фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы, открывающими тем самым собственные двери для "камбека" делегации РФ.
Также он сообщал, что ПАСЕ любит звать себя псом на стороже демократии, права человека и верховенства прав в Европе, но "нужен ли пес охранник способный укусить?", - по словам Гончаренка.
Как сообщалось, народный депутат заявил, что делегация из Украины в ПАСЕ примет все возможные действия, для того чтобы нынешняя резолюция которая предлагает усложнить имеющиеся механизмы санкций, изменилась на более реалистичную.
Также по его мнению Европейский Совет должен иметь возможность и способы для эффективной защиты прав людей и европейских ценностей включая всю Европу и к тому же, вовремя реагировать на кризисы и вызовы возникающие в организации.
Гончаренко констатирует, что это все должно обязательно учитывать интерес всех участников и не становится инструментом для политической программы отдельного государства.
Как сообщалось ранее, Atlantic Council является аналитическим центром и неправительственной организацией США, какая в преимуществе занимается международным отношениям в атлантическом сообществе и также исследует глобальную безопасность и экономическое развитие.
В этой организации эксперты участвуют в подготовке санкций против высокопоставленных граждан России, которые вошли в штаты в 2018 году.