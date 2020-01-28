Скачать
Вторник, 28.01.2020
Сколько будем платить: в "Нафтогазе" установили новую цену на газ
Сколько будем платить: в "Нафтогазе" установили новую цену на газ
Стоит ли бояться бананов? В Минздраве дали рекомендации по китайскому вирусу
В Минздраве дали рекомендации по китайскому вирусу
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Евровидение 2020: в каком полуфинале выступит Украина? (Фото)
Евровидение 2020: в каком полуфинале выступит Украина? (Фото)

"Клуб по интересам": Гончаренко высказался касательно санкционного механизма Совета Европы

"Клуб по интересам": Гончаренко высказался касательно санкционного механизма Совета Европы
18:39 Сегодня Телеграф Telegraf Фото: twitter.com

Новости Украины:Алексей Гончаренко заявил о качестве механизма санкций Совета Европы.

В данный момент проходит сессия ПАСЕ, на которой в самом близком времени должны вынести на голосование резолюцию, которая должна значительно усложнить механизмы введения санкций против стран-нарушителей. Но также если не будет довольно качественного механизма санкций, в скором времени Совет Европы может превратится в некий "клуб по интересам".

Как сообщил об этом в своей статье на портале Atlantic Council нардеп Алексей Гончаренко.

В статье народного депутата пишется, что в июне прошлого года в ПАСЕ все-же смогли выдвинуть решение по которому Ассамблея сократила свои возможности по накладыванию существенных санкций на делегации, которые нарушали свои уставные обязательства либо же не уважали фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы, открывающими тем самым собственные двери для "камбека" делегации РФ.

Стефанчук в НАТО: Мы напомнили, что ждем ПДЧ

Также он сообщал, что ПАСЕ любит звать себя псом на стороже демократии, права человека и верховенства прав в Европе, но "нужен ли пес охранник способный укусить?", - по словам Гончаренка.

Как сообщалось, народный депутат заявил, что делегация из Украины в ПАСЕ примет все возможные действия, для того чтобы нынешняя резолюция которая предлагает усложнить имеющиеся механизмы санкций, изменилась на более реалистичную.

Также по его мнению Европейский Совет должен иметь возможность и способы для эффективной защиты прав людей и европейских ценностей включая всю Европу и к тому же, вовремя реагировать на кризисы и вызовы возникающие в организации.

Смертельный коронавирус: в ЦОЗ успокоили украинцев

Гончаренко констатирует, что это все должно обязательно учитывать интерес всех участников и не становится инструментом для политической программы отдельного государства.

Как сообщалось ранее, Atlantic Council является аналитическим центром и неправительственной организацией США, какая в преимуществе занимается международным отношениям в атлантическом сообществе и также исследует глобальную безопасность и экономическое развитие.

В этой организации эксперты участвуют в подготовке санкций против высокопоставленных граждан России, которые вошли в штаты в 2018 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ПАСЕ, Совет Европы, Алексей Гончаренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У меня очень короткий ответ": Сенцов в США озвучил самый действенный способ давления на РФ
02 Эпидемия в Одессе: больницы переполнены
03 То, что нужно женщинам: полезные свойства имбиря
04 Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января
05 Кабмин ограничил цену на газ для населения и ТКЭ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стефанчук в НАТО: Мы напомнили, что ждем ПДЧ
Стефанчук в НАТО: Мы напомнили, что ждем ПДЧ
Смертельный коронавирус: в ЦОЗ успокоили украинцев
Смертельный коронавирус: в ЦОЗ успокоили украинцев
Снег и метель: В Украине предупредили об ухудшении погодных условий
В Украине предупредили об ухудшении погоды
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 января 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 января 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь