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Смертельный коронавирус: в ЦОЗ успокоили украинцев

Смертельный коронавирус: в ЦОЗ успокоили украинцев
17:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Согласно исследованию Центра общественного здоровья, случаи подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились.

Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В, сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин.

"В Украине известно о четырех случаях подозрения на китайский коронавирус, все четыре случая были исключены лабораторно. Всех случаях подтвердился грипп А или В, которые протекали в тяжелой форме", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

Кузин также сообщил, что достигнута договоренность о поставке в Украину тестов для диагностики китайского коронавируса, которыми будет обеспечен ЦОЗ.

"Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели", - сказал он.

По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.

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В свою очередь член оперативного штаба по недопущению проникновения и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных китайским коронавирусом Сергей Дубров отметил, что в настоящее время отсутствует специфическая терапия этого заболевания. Вмесите с тем он подчеркнул, что все отделения интенсивной терапии обеспечены оборудованием для оксигенотерапии, которая является одним из основных методов лечения.

"Все службы анастезии и интернсивной терапии нашей страны, которые подчинены (областным - ред.) департаментам здравоохранения на 100% обеспечены кислородом. Обеспечение отделений интенсивной терапии удовлетворительное", - сказал он.

По словам Дуброва, в течение выходных (25-26 января - ред.) руководители всех 757 отделений интенсивной терапии, находящиеся в подчинении ДОЗов, были проинформированы о необходимых действиях.

По словам Дуброва, в настоящее время коечный фонд этих отделений составляет 5581 койка.

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Украина, Китай, Эпидемия, Вирус, Коронавирус, ЦОЗ.
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