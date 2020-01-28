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Стефанчук в НАТО: Мы напомнили, что ждем ПДЧ

Стефанчук в НАТО: Мы напомнили, что ждем ПДЧ
16:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Украина ставит амбициозные цели в отношениях с НАТО по двум направлениям.

В рамках реализации стратегического намерения получения членства в Альянсе Украина ставит перед собой амбициозные задачи в продвижении сразу в двух направлениях.

Первый касается получения Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), второй – включение Украины в так называемую Программу расширенных возможностей НАТО (ПРВ), заявил в Брюсселе представитель Президента Украины в Верховной Раде, первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук, комментируя итоги заседания Межпарламентского Совета Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса.

"Мы приехали сюда, чтобы честно рассказать, что сделали в выполнении требований, которые касаются нас в плане ПДЧ. Мы напомнили, что ждем ПДЧ. Для этого уже сделано много, но важно все, что мы делаем де-факто, зафиксировать де-юре. Еще одно важное направление, это практическое сотрудничество в рамках ПРМ, начало которого особенно ждут наши военные", - отметил Стефанчук.

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￼Отвечая на вопрос о том, удалось ли во время встречи устранить определенные политические препятствия для получения Украиной ПРВ, первый вице-спикер подчеркнул, что эта программа касается сугубо практических вещей и не должна быть связана с политическими вопросами.

"Мы подчеркивали, что вопрос ПРВ – это не вопрос политики, это вопрос практических отношений. Поэтому все противоречия, которые существуют в политических отношениях, здесь должны отойти на второй план. Мы должны говорить о практических вещах, которые дадут возможность синхронизировать действия наших военных и военных НАТО с одной целью", - отметил Стефанчук.

Он сообщил также, что особое внимание депутаты Украины и стран НАТО уделили усилению сотрудничества в регионе Черного моря и в Восточном Средиземноморье.

"Для нас эти вопросы являются приоритетными, и такой подход был, в частности, поддержан коллегами из Турции. Они готовы обсуждать вопросы, связанные с проявлениями агрессии в этом регионе", - добавил Стефанчук.

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Также первый вице-спикер заверил членов совета, что парламент Украины и в дальнейшем будет поддерживать законодательные инициативы, направленные на повышение уровня безопасности и обороны Украинского государства.

Стефанчук также пригласил участников заседания на весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоится 22-25 мая 2020 года в Киеве.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина официально подала заявку на получение членства в так называемой Программе расширенных возможностей НАТО (ІОР), которая является инструментом углубления двустороннего сотрудничества Альянса с третьими странами.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможных временных рамок такого шага, Кулеба отметил, что украинская сторона не может оказывать давление на партнеров по НАТО в этих вопросах. Вместе с тем, союзники по НАТО проинформированы и знают, что для Украины этот вопрос является абсолютным приоритетом, подчеркнул Кулеба.

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Верховная Рада, Украина, НАТО, Руслан Стефанчук.
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