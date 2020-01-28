Кулеба: Кабмин и НАТО проведут тренинги для госслужащих

Новости Украины:Обучение будет проходить в рамках проекта Champions 100.

Служащие 52 государственных институций в рамках Программы Украина - НАТО впервые пройдут курс профессионального развития, где их будут обучать навыкам публичных выступлений, аналитического мышления, стратегического планирования и проектного менеджмента. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Правительственный портал.

“У украинских госслужащих, которые занимаются евроатлантической интеграцией в государственных учреждениях, хороший уровень профессиональных знаний. Но всегда существовал серьезный недостаток навыков публичных выступлений, презентации, владения английским языком и т. п. В этом году мы впервые организуем при поддержке Альянса масштабный тренинг по повышению именно таких навыков для специалистов 52 украинских государственных институций”, - рассказал Кулеба.

Он уточнил, что в учебном курсе примут участие государственные служащие, в должностные обязанности которых входят вопросы евроатлантической интеграции. Для проведения тренингов в Украину прибудут лучшие специалисты НАТО, а также будут привлечены отечественные эксперты.

Обучение будет проходить в рамках проекта Champions 100, организованного Программой Украина - НАТО по профессиональному развитию гражданского персонала сектора безопасности и обороны Украины (Professional Development Program) совместно с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции. По результатам обучения участники получат сертификаты.

Упомянутая программа воплощается в рамках Комплексного пакета помощи Украине, принятого на Варшавском саммите НАТО 9 июля 2016 года в ответ на агрессию РФ с целью помочь нашему государству в реализации первоочередных задач реформирования сектора безопасности и обороны и достижения совместимости ВСУ с силами Альянса.