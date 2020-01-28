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Криклий: В прошлом году на дорогах погибли почти 4 тысячи украинцев

Криклий: В прошлом году на дорогах погибли почти 4 тысячи украинцев
05:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Социально-экономические потери из-за дорожных аварий составляют почти 70 млрд гривень в год.

В течение 2019 года на украинских дорогах произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибли около 4 тысяч человек. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на презентации планов работы Укравтодора “Дороги UA 2020”.

"За 2019 год произошло 160 тысяч ДТП, 32 тысячи человек травмированы и почти 4 тысячи погибли... Дорожная "война" - это отдельный вызов и, строя дороги, мы должны четко понимать, как на него отвечать", - отметил Криклий.

Он добавил, что социально-экономические потери из-за дорожных аварий составляют почти 70 млрд гривень в год - это около 2% ВВП.

"В этом году государственная программа безопасности предусматривает 3,2 млрд гривень, и наша команда выполнит ее. Задача снижения аварийности на 30% – ключевая цель Министерства инфраструктуры, предусмотренная программой деятельностью правительства", - подчеркнул глава ведомства.

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Криклий уточнил, что в 2020 году для повышения безопасности на дорогах будут внедрять новые стандарты при обустройстве пешеходных переходов, развязок и других объектов.

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ДТП, Владислав Криклий, Аварии за 2019 год.
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