Суд в Киеве закрыл дело против "единоросса" Кучерявого

Новости Украины:Суд избрал Кучерявому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 6 февраля 2020 года.

Суд в Киеве закрыл дело в отношении члена партии «Единая Россия» и участника незаконной крымской организации «Автоканал Севастополя» Игоря Кучерявого. Об этом Крым.Реалии подтвердили информацию в Прокуратуре Автономной Республики Крым.

"Днепровский райсуд Киева закрыл дело в отношении члена партии «Единая Россия» и организации «Автоканал Севастополя» Игоря Кучерявого", - говорится в сообщении.

Как сообщает спецпроект ИА «Центр журналистских расследования» «Бюро судебной информации», дело закрыто из-за истечения срока давности для привлечения к уголовной ответственности.

Прокуратура АР Крым 19 декабря 2019 года передала в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, участника незаконной организации “Автоканал Севастополя”, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Игоря Кучерявого задержали 4 декабря 2019 года при пересечении административной границы с Крымом. 6 декабря ему предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст. 110 УК Украины).

В ходе расследования установлено, что обвиняемый в феврале - марте 2014 года был активным участником организации "Автоканал Севастополя", которая способствовала оккупации полуострова, а именно: обеспечивала работу незаконных блокпостов в Севастополе, осуществляла наблюдение за штабом Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, воинскими частями Украины, вела наблюдения за проукраински настроенными гражданами, украинскими военнослужащими, а также собирала и передавала информацию с помощью радиостанций, координируя таким образом незаконную деятельность "самообороновцев". Позднее, во время проведения "общекрымского референдума", участники организации осуществляли наблюдение и патрулирование на участках, где происходило голосование.