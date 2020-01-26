Загороднюк: Оборонный заказ будет сделан по стандартам НАТО

Новости Украины:В Минобороны говорят, что изменили подход к оборонному заказу на этот год.

Оборонный заказ на 2020 год готовится с учетом стандартов НАТО. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Он подчеркнул, что с началом роботы нового правительства такое понятие как коррупция, категорически неприемлемо в ведомстве. Он также сообщил, что если побороть коррупцию на 100% очень сложно, то снизить ее вполне реально.

Андрей Загороднюк говорит, что сейчас ведется активная работу по ликвидации коррупции из оборонных закупок. По его словам очень много средств нецелесообразно расходовалось именно на закупках. Сейчас готовится законопроект, который полностью изменит процесс закупок. Он отметил, что в настоящее время идет подготовка к оборонному заказу с совершенно новым подходом.

"Большое количество средств неэффективно расходовались или разворовывались именно на закупках. Сейчас готовим новый закон, полностью изменили процессы закупок, изменили команды, которые занимаются закупками, то есть у нас сейчас идет подготовка нового оборонного заказа на 2020 год по совершенно новому подходу. Внедряем систему внутреннего контроля впервые в истории Украины, по стандартам НАТО, кстати. Работа идет и я думаю, что за полгода — год мы уже увидим очень существенную разницу", — сказал министр.

Напомним, с начала проведения ООС пиротехники ГСЧС на Донбассе изъяли и уничтожили почти 34 тыс. взрывоопасных предметов.