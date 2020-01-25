Агрессивный обстрел: в Минобороны сообщили о последствиях провокации боевиков

Новости Украины:Спикер Александр Мотузяник заявил, что на сегодняшний день было зафиксировано три вражеские атаки, но никто из украинцев не пострадал.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.30, на Донбассе зафиксировано три вражеских провокации со стороны российско-оккупационных войск, потерь среди украинских военных нет.

Как сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, все три обстрела противник совершил на подступах к н.п. Екатериновка, Павлополь и Березовое.

"Фактов применения российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия не учтено... По состоянию на сейчас ситуация вполне контролируемая нашими защитниками. По имеющейся информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет", - отметил Мотузяник.

По словам полковника, за указанный период противник обстреливал украинские оборонные укрепления с использованием пулеметов крупных калибров, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в районе Березового зафиксирована активность вражеского снайпера.

"В одном случае подразделениям Объединенных сил пришлось отвечать противнику огнем из пехотных средств", - подчеркнул представитель Минобороны.

Также Мотузяник добавил, что состояние здоровья одного украинского бойца, который получил ранения вчера, удовлетворительное.

Как сообщалось ранее, 24 января на Донбассе оккупанты 12 раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил ранения.