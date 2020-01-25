Скачать
Суббота, 25.01.2020
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своем "последнем пункте" на посту президента
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своем "последнем пункте" на посту президента
Оккупанты осуществляют воздушную разведку в зоне ООС
Оккупанты осуществляют воздушную разведку в зоне ООС
Биатлон: результаты сингл-микста в Поклюке 25.01.20
Биатлон: результаты сингл-микста в Поклюке 25.01.20
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 26 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 26 января

Агрессивный обстрел: в Минобороны сообщили о последствиях провокации боевиков

Агрессивный обстрел: в Минобороны сообщили о последствиях провокации боевиков
15:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:Спикер Александр Мотузяник заявил, что на сегодняшний день было зафиксировано три вражеские атаки, но никто из украинцев не пострадал.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.30, на Донбассе зафиксировано три вражеских провокации со стороны российско-оккупационных войск, потерь среди украинских военных нет.

Как сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, все три обстрела противник совершил на подступах к н.п. Екатериновка, Павлополь и Березовое.

"Фактов применения российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия не учтено... По состоянию на сейчас ситуация вполне контролируемая нашими защитниками. По имеющейся информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет", - отметил Мотузяник.

Сутки на Донбассе: ранен боец ВСУ

По словам полковника, за указанный период противник обстреливал украинские оборонные укрепления с использованием пулеметов крупных калибров, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в районе Березового зафиксирована активность вражеского снайпера.

"В одном случае подразделениям Объединенных сил пришлось отвечать противнику огнем из пехотных средств", - подчеркнул представитель Минобороны.

Также Мотузяник добавил, что состояние здоровья одного украинского бойца, который получил ранения вчера, удовлетворительное.

Зеленский о завершении войны на Донбассе: Это нужно не только Украине

Как сообщалось ранее, 24 января на Донбассе оккупанты 12 раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Перестрелка, Минобороны, Донбасс, Александр Мотузяник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
02 Украинская армия получила улучшенные танки Т-72
03 В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
04 Татьянин день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах
05 Зеленский: Украине сейчас нужен такой премьер, как Гончарук
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Просит не мешать: Венедиктова обратилась к соратникам Порошенко
Венедиктова обратилась к соратникам Порошенко
&quot;Мне 42 года&quot;: подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
"Мне 42 года": подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
До сих пор &quot;бабочки&quot; в животе: Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения (Фото)
До сих пор "бабочки" в животе: Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь