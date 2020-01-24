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Зеленский о завершении войны на Донбассе: Это нужно не только Украине

Зеленский о завершении войны на Донбассе: Это нужно не только Украине
22:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский считает, что прекращение войны на Донбассе нужно всем в мире, чтобы не было ощущения безнаказанности и безвыходности в таких ситуациях.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в прекращении войны на Донбассе заинтересована не только Украина, но и Российская Федерация, Европа и весь мир, чтобы не было ощущения безнаказанности и безвыходности таких ситуаций.

"Я интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине. И у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе и миру. Потому что если этот прецедент останется вот таким, что, мол, так и можно, и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода…", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".

Отвечая вопрос о необходимости наказания за развязывание войны на Донбассе, Зеленский указал: "Погибли люди – это уже наказание всем. И все, кто в этом принимал участие, не будут прощены. Конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, должны быть наказаны. А как по-другому? В правовом направлении, через суд, как это делается в цивилизованном мире, но чем дальше это будет идти, тем глубже будет эта рана".

"Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосётся ли этот шрам – я вообще не уверен", - отметил Зеленский.

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Зеленский подчеркивает, что Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории: на Донбассе и в Крыму.

"Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма – Ред.) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории", - сказал он.

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"Я даже сейчас не о международных институциях, судах. Это серьезный прецедент для всего мира, что так можно. И это самое страшное. Это ужасно и это плохо. Если это так закончится в Украине, что мы не вернём наши территории, я уверен, тогда это не последняя история", - отметил Зеленский.

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Донбасс, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
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