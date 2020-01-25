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Сутки на Донбассе: ранен боец ВСУ

Сутки на Донбассе: ранен боец ВСУ
07:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Один украинский военнослужащий получил ранения в результате 12 обстрелов боевиков на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"24 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Талаковка, Пески, Павлополь, Опытное, Невельское, Новолуганское, Луганское и Орехово.

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"С начала текущих суток российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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