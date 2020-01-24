Разведение сил: какие участки предлагает Украина

Новости Украины:В штабе ООС рассказали о возможных трех точках для разведения войск на Донбассе.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки).

Это официально подтвердил Радио Свобода заместитель командующего Операции объединенных сил Богдан Бондарь.

"Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены нормандским форматом, чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных разворачиваний и работы КПВВ, а также с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской - это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов", - рассказал Бондарь.

По словам военного, на участках, предложенных Украиной, гражданского населения, которое может после этого процесса оказаться в так называемой "серой зоне", нет.

"Все это будет происходить или на дорожных коридорах или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения", - отметил руководитель безопасности группы Трехсторонней контактной группы.

Ранее Громадское рассказало о 4 участка нового этапа разведения войск, на которых настаивает Украина. Речь шла о КПВВ Гнутово, Новоселовка Вторая, района возле Авдеевки и железнодорожного моста в Станице Луганской.

16 января пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что украинская сторона на заседании в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе выразилась за проведение повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения миссией ОБСЕ и предлагает провести разведение сил и средств на дополнительных трех участках.

В конце прошлого года состоялось разведения сил возле Золотого на Луганщине и в районе Петровского и Богдановка на Донетчине.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается от 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По данным ООН, с марта 2014-го до 31 октября 2019 года вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли 13000 - 13200 человек.