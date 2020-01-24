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Зеленский об обстреле Мариуполя: Такое никогда не должно случиться снова

Зеленский об обстреле Мариуполя: Такое никогда не должно случиться снова
18:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский сделал заявление по поводу пятой годовщины обстрела Мариуполя террористами.

Президент Украины Владимир Зеленский к пятой годовщине обстрела боевиками Мариуполя заявил, что такое никогда не должно случиться снова.

Как говорится в сообщении Офиса президента в Facebook, 24 января 2015 года незаконные вооруженные формирования обстреляли жилой микрорайон в Мариуполе.

Погибли более 30 человек, в том числе двое детей, еще около 100 граждан были ранены.

"Жертвами войны стали мирные люди в мирном городе - в своих домах или на родных улицах. Такое никогда не должно случиться снова", - заявил Зеленский.

Сегодня День памяти погибших во время обстрела террористами Мариуполя

Как сообщалось ранее, утром 24 января 2015 года террористы из реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли более 30 человек, более 100 были ранены.

В результате обстрела были повреждены 55 многоэтажных домов, в 11 из них было прямое попадание ракет.

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Позже в СБУ заявили, что контрразведка спецслужбы ликвидировали российско-террористическую группировку, которая обстреляла Мариуполь.

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Мариуполь, Обстрелы, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
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