Зеленский об обстреле Мариуполя: Такое никогда не должно случиться снова

Новости Украины:Зеленский сделал заявление по поводу пятой годовщины обстрела Мариуполя террористами.

Президент Украины Владимир Зеленский к пятой годовщине обстрела боевиками Мариуполя заявил, что такое никогда не должно случиться снова.

Как говорится в сообщении Офиса президента в Facebook, 24 января 2015 года незаконные вооруженные формирования обстреляли жилой микрорайон в Мариуполе.

Погибли более 30 человек, в том числе двое детей, еще около 100 граждан были ранены.

"Жертвами войны стали мирные люди в мирном городе - в своих домах или на родных улицах. Такое никогда не должно случиться снова", - заявил Зеленский.

Как сообщалось ранее, утром 24 января 2015 года террористы из реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли более 30 человек, более 100 были ранены.

В результате обстрела были повреждены 55 многоэтажных домов, в 11 из них было прямое попадание ракет.

Позже в СБУ заявили, что контрразведка спецслужбы ликвидировали российско-террористическую группировку, которая обстреляла Мариуполь.