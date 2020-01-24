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Обстрелы Мариуполя в 2015-ом: США опять призвали РФ уйти с Донбасса

Обстрелы Мариуполя в 2015-ом: США опять призвали РФ уйти с Донбасса
15:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:США еще раз призвали Россию вывести войска из Украины.

Соединенные Штаты Америки призывают Россию обеспечить реальное прекращение огня на Донбассе и вывести оттуда свои войска.

Об этом говорится в видеообращении атташе по вопросам армии и обороны Посольства США в Украине полковника Томаса Воффорда по случаю пятой годовщины обстрела Мариуполя, обнародованном в Facebook диппредставительства.

"Сегодня вместе со всеми украинцами мы с большой скорбью вспоминаем жертв дерзких обстрелов Мариуполя подконтрольными России боевиками пять лет назад. Те хаотические и ужасные ракетные обстрелы, направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских соглашений" , - отметил Воффорд.

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Он подчеркнул, что сегодня Россия продолжает разжигать инициированные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы. Представитель посольства США акцентировал на том, что в результате этого вооруженного конфликта уже трагически погибли более 13 тысяч украинцев.

"Мы призываем Россию обеспечить реальное прекращение огня, выведение своих войск, способствовать расформированию незаконных вооруженных сил, действующих на востоке Украины, а также уважать международно признанные границы и суверенитет Украины. Соединенные Штаты твердо стоят на стороне народа Украины", - подчеркнул Воффорд.

Сегодня День памяти погибших во время обстрела террористами Мариуполя

В Украине 24 января - День памяти погибших во время обстрела террористами микрорайона "Восточный" в Мариуполе.

В этот день в 2015 году террористы нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и "Ураган" по Орджоникидзевском районе г. Мариуполь (микрорайон "Восточный") и прилегающем к нему поселку Виноградное Волновахского района. В результате преступления погибли 30 человек, из них - двое детей, 108 - были ранены, повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линия электропередач. Частично приостановил работу металлургический комбинат "Азовсталь".

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США, Мариуполь, ОРДЛО, Томас Воффорд.
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