В Госпогранслужбе отчитались о ситуации на донбасских КПВВ

Утром в пятницу, 24 января, в районе проведения операции ООС в очередях застряли 230 автомобилей.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/35; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что 23 января на КПВВ "Новотроицкое" гражданин Украины предлагал пограничникам за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданин и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы сотрудникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
Также через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребенка, общим весом 101,9 тонны.