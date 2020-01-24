В Госпогранслужбе отчитались о ситуации на донбасских КПВВ

Новости Украины:На КПВВ на Донбассе в очередях насчитали более 200 автомобилей.

Утром в пятницу, 24 января, в районе проведения операции ООС в очередях застряли 230 автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/35; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что 23 января на КПВВ "Новотроицкое" гражданин Украины предлагал пограничникам за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданин и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы сотрудникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.

Также через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребенка, общим весом 101,9 тонны.