Эскалакция на Донбассе: пострадал украинский военный

Новости Украины:Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Восемь обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в частности, неподалеку Талаковки - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин, дважды рядом с Опытно – из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия, в районе н.п. Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета - 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия, рядом с Авдеевкой - из крупнокалиберного пулемета, вблизи Водяного - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в частности, дважды вблизи н.п. Хутор Вольный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, рядом с Орехово - из гранатометов различных систем.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет", - подчеркнули в штабе ООС.