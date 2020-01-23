Разведка: Оккупанты на Донбассе обустраивают новые огневые позиции

Новости Украины:В Минобороны заявили, что боевики на оккупированном Донбассе обустраивают огневые позиции в населенных пунктах.

Российско-оккупационные войска продолжают обустраивать огневые позиции в населенных пунктах на Донбассе вблизи гражданских объектов для совершения провокационных обстрелов подразделений Объединенных сил.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

"Российско-оккупационные войска продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для осуществления провокационных обстрелов подразделений Объединенных сил. В частности, заранее оборудованные временные огневые позиции артиллерии и минометов оккупанты обустраивают в окрестностях населенных пунктов в непосредственной близости от гражданских объектов", - сказал он.

В то же время, по словам Гуцуляка, для повышения эффективности применения артиллерии и минометов в соединениях и частях российско-оккупационных войск систематически проводятся учебные сборы с корректировщиками минометных и артиллерийских расчетов под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.

Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России, заверил Гуцуляк.

Напомним, на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен.