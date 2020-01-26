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С начала ООС саперы уничтожили 34 тыс. взрывоопасных предметов

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С начала ООС саперы уничтожили 34 тыс. взрывоопасных предметов
14:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:С начала проведения ООС пиротехники ГСЧС на Донбассе изъяли и уничтожили почти 34 тыс. взрывоопасных предметов.

Пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины с начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей изъяли и уничтожили почти 34 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В пресс-центре подчеркнули, что в соответствии с распоряжениями Командующего ООС пиротехнические подразделения ГСЧС выполняли работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

"В течение недели пиротехнические расчеты привлекались 45 раз, обследовали 34 га территории, изъяли и обезвредили 241 взрывоопасный предмет. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 6112 раз, обследовано 6731,64 га территории и 17,5 га акватории, изъято и уничтожено 33838 взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 984 лицам.

Напомним, с начала текущих суток российско-оккупационные войска открывали огонь уже 4 раза, в результате обстрелов один украинский военный погиб.

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Спасатели, Донбасс, ГСЧС, ООС.
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