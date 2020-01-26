На Донбассе оккупанты четыре раза открывали огонь, погиб боец

Новости Украины:В воскресенье, 26 января, боевики устроили четыре вооруженные провокации в районе проведения операции Объединенных сил.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска открывали огонь уже 4 раза, в результате обстрелов один украинский военный погиб.

Об этом сказал на брифинге представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь уже 4 раза, следствием чего, к сожалению, являются потери с нашей стороны", - сказал он.

Так, по его словам, в результате сегодняшних обстрелов один украинский воин погиб.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям героя", - сказал он.

В частности, на Луганском направлении около 11 часов противник со стороны населенного пункта Березовское обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил возле Орехового - со 120-го миномета, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, и Новотошковского - с миномета калибра 120 мм.

На Донецком направлении с 7 утра оккупанты из станковых противотанковых гранатометов больше часа вели огонь по позициям наших войск в районе Красногоровки.

Кроме того, с половины восьмого утра, и также больше часа, российско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов разных систем и стрелкового оружия обстреливали военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи возле Лебединского.

Учитывая продолжительность и плотность вражеских обстрелов, военнослужащие Объединенных сил открывали огонь по вооружению, не запрещенному минскими договоренностями.