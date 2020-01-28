"Выбросил собаку из окна": В Киеве будут судить живодера

Новости Украины:В Киеве будут судит мужчину, который выбросил собаку с 12 этажа.

В Киеве будут судить мужчину, который выбросил из 12 этажа собаку во время ссоры с сожительницей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Благодаря принципиальной позиции Киевской местной прокуратуры № 5 жителю города Киева вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины, а именно в жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели, совершенном с особой жестокостью и в присутствии малолетних детей", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в марте 2019 года на территории Оболонского района столицы.

Как установлено досудебным расследованием, подозреваемый, находясь в своей квартире, во время конфликта с сожительницей, действуя умышленно, целенаправленно, полностью осознавая противоправный характер своих действий, в присутствии своих малолетних детей схватил собаку породы бивер-йоркшерский терьер и с целью убийства животного выбросил его из окна квартиры, расположенной на двенадцатом этаже.

От полученных травм животное погибло.

Инкриминируемое преступление относится к категории тяжких, а живодеру грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщалось ранее, в Запорожье живодер повесил щенка Хаски на дереве.