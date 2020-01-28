Операция по спасению: Украина планирует эвакуировать своих граждан из Китая

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения обсуждают вопрос эвакуации украинских граждан из Китая из-за коронавирусной инфекции.
Как сообщалось ранее, генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский сообщил на брифинге, отвечая на вопрос об инициативе некоторых стран об эвакуации своих граждан, в частности из провинции, где распространяется вирус.
"Переговоры с Министерством иностранных дел и Министерством здравоохранения начались по этому поводу. Я думаю, что на завтра мы будем иметь какие-то результаты предварительные этих переговоров", - сказал Скипальский.
По его словам, "такая опция рассматривается и обсуждается".