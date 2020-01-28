Усиленная проверка: В аеропорту Днепра установят тепловизоры из-за коронавируса

Новости Украины:В Днепре установят тепловизоры на жд вокзале и в аеропорту для проверки пассажиров в связи с вирусом из Китая.

В аэропорту и на железнодорожном вокзале Днепра установят тепловизоры для проверки температуры тела пассажиров в связи с коронавирусом в Китае.

Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, соответствующие меры, которые помогут избежать распространения в регионе нового коронавируса, обсуждали сегодня на совещании руководители ОГА и облсовета, представители областного лабораторного центра, ГСЧС.

"В аэропорту будут проверять пассажиров прямых иностранных рейсов - каждый аэродром принимает 4 международные рейса, это около 1,5 тыс. человек. Следить и за здоровьем тех, кто совершает поездки внутри страны. Информацию о людях, у которых есть симптомы ОРВИ, получать от проводников поездов", - говорится в сообщении.

По словам руководителя аэропорта Сергея Криворотченко, пока на аэродроме инфракрасными термометрами измеряют температуру тем, кто уже имеет симптомы болезни.

"Сегодня установим тепловизор, чтобы дистанционно выявлять повышенную температуру, даже если человек об этом не знает", - отметил он.

Заболевших пассажиров сразу будут направлять в больницы Днепра. В частности, принимать людей с подозрением на коронавирус готова городская больница №21, которая специализируется на инфекционных заболеваниях.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 28 января в Китае подтверждено 4 тыс. 535 случаев обнаружения коронавируса. 106 человек умерли, 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.

Согласно информации Минздрава, в Украине было три подозрения коронавирусной инфекции 2019-nCoV, два случая не подтвердились.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на коронавирус, два из которых не подтвердились.

В аэропорту "Борисполь" с 26 января проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами.