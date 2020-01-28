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В Австрии завершились поиски смертельного коронавируса

В Австрии завершились поиски смертельного коронавируса
16:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Подозрения на китайский коронавирус в Австрии не подтвердились.

Все случаи подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Австрии не подтвердились.

Первый случай вероятного заражения коронавирусом был зарегистрирован 25 января: под подозрение попала китайская стюардесса, которую госпитализировали в Вене с симптомами гриппа. Однако уже на следующий день было сообщено, что результат теста был отрицательный.

В тот же день в венский госпиталь с подозрением на коронавирус попала другая китайская гражданка, которая проживала в Австрии, но ездила в Китай в отпуск. Однако и в этом случае подозрение не подтвердилось.

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В понедельник в венские клиники попали двое австрийских граждан, которые ездили в Китай, с симптомами температуры и кашля. Также под карантин был взят житель г.Клагенфурт (федеральная земля Каринтия) с подозрением на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.

Во вторник стало известно, что ни в новых двух случаях в Вене, ни в случае в Клагенфурте подозрения на заражение коронавируса не подтвердились.

В МИД Австрии призвали граждан стран воздержаться от несрочных путешествий в китайскую провинцию Хубэй.

В ночь на вторник был зафиксирован первый случай заражения коронавируса в Германии.

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Как известно, в Китае были подтверждены 4474 случая заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV). Хотя агентство Синьхуа писало ранее о 4515 случаях заражения коронавирусом. На данный момент от этой болезни умерли 107 человек.

Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Австралии, Камбоджи, Германии.

В Украине по состоянию на 27 января не было выявлено ни одного случая коронавируса 2019-nCoV.

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Китай, Австрия, Эпидемия, Вирус, Коронавирус.
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