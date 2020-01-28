Миссия по спасению: Германия отправит лайнер для вывоза своих граждан из Китая

Новости мира:Власти Германии отправят лайнер, чтобы эвакуировать своих граждан из зон заражения в Китае.

Правительство Германии решило направить самолет Бундесвера в Китай для вывоза немецких граждан из опасных зон из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По данным издания, самолет Airbus A310 отправится из Кельна в Шанхай сегодня. Он должен прибыть в Китай не позднее среды.

Планируется, что самолет будет в версии PAX, это полностью пассажирский самолет без медицинских кроватей, предназначенных для перевозки лежачих больных.

На месте врачи будут проводить медицинские экспресс-тесты, чтобы убедиться, что никто из носителей вируса не сядет в самолет.

В понедельник в Германии подтвердили первый случай заражения коронавируса. Мужчина в Баварии заразился на рабочем семинаре от гражданки Китая, которая приехала в командировку.