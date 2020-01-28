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Украинцам советуют выехать из Китая из-за коронавируса

Украинцам советуют выехать из Китая из-за коронавируса
09:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинцам рекомендуют покинуть территорию Китая из-за распространения нового коронавируса.

Посольство Украины в Китае настоятельно рекомендует украинцам по возможности покинуть эту страну из-за коронавируса.

Об этом сообщает дипучреждение в Facebook.

"Вниманию граждан, находящихся на территории Китая! В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), ПУ в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации, на случай, что такое решение будет принято руководством Украины.

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"Советуем следить за оперативной информацией на сайтах ПУ в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/), сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти", - отмечают в посольстве.

В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить на «горячую линию» Посольства: +86 137 01230647, адрес эл.почты [email protected]

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Китай, Вирус, Коронавирус, Смертельный коронавирус в Китае.
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