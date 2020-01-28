Во Львове госпитализировали студента из Китая

Новости Украины:27 января во Львов вернулся студент, который учится в Китае. Его госпитализировали с подозрением на короновирус.

Во Львове госпитализировали юношу, который вернулся с учебы из Китая, где от вспышки коронавируса умерли 100 человек. Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины Олег Когут во время брифинга.

По его словам, первые анализы свидетельствуют об отсутствии коронавируса из Китая, но специалисты будут проводить окончательные исследования.

"Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а болен он с 23 числа, еще будучи в Китае он почувствовал себя не совсем хорошо - у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было", - рассказал Когут.

Несмотря на то, что юноша учится далеко от города Ухань, медики скорой госпитализировали его и изолировали в отдельном боксе. Тщательные исследования будут проведены 28 января.

Когут подчеркнул, что даже если окажется, что это именно коронавирус, то его "очаг" уже локализован - юноша находится в боксовой палате в инфекционном стационаре и "от него уже никто не заразится".

Он рассказал, что 19-летний студент прилетел из Китая в Варшаву, откуда уже ехал до Львова автобусом. Сейчас пытаются установить и водителя перевозчика,и пассажиров, которые контактировали с парнем. Кроме того, его мать сейчас также в больнице, однако без признаков заболевания.