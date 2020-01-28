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В Минздраве подтвердили, что обнаруженный в Киеве коронавирус - не китайский 2019-nCoV

В Минздраве подтвердили, что обнаруженный в Киеве коронавирус - не китайский 2019-nCoV
05:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Угрозы данный вирус не представляет, и для панических настроений нет никаких оснований.

В Украине положительные результаты, в том числе на коронавирусы, дают около 10% исследований образцов на ОРВИ и грипп, а обнаруженный в Киеве коронавирус находится на территории нашей страны уже несколько лет. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"Я могу опровергнуть информацию, что это был китайский коронавирус. Но это действительно был коронавирус - в рамках исследования, которое проводится в течение двух недель. В Украине около 10% тестирований как раз и составляют положительные результаты, которые обнаруживают коронавирусы. Коронавирусов существует не один, не два, а более десяти видов. И этот обнаруженный коронавирус находится на территории Украины в течение длительного времени, несколько лет", - рассказал Коваль.

При этом он подчеркнул, что угрозы данный вирус не представляет, и для панических настроений нет никаких оснований.

Замглавы Минздрава также отметил: несмотря на то, что геном коронавируса 2019-nCoV расшифрован, в мире пока нет средств специфической диагностики. Поэтому по рекомендациям ВОЗ она происходит путем исключения.

"Диагностируется сначала на грипп - и после того, если нет подтверждения гриппа, диагностируют на коронавирусы, которые присутствуют в Украине. Диагностические системы присутствуют в каждой области. В случае если и эти результаты будут отрицательные, а человек чувствует себя плохо, образцы отправляют в Киев в одну из двух лабораторий, референс-лабораторий, которые сертифицированы ВОЗ. Если и здесь тестирование будет отрицательным, образцы отправляются в Германию, в лабораторию ВОЗ ", - пояснил Коваль.

По его словам, этот процесс может занять до пяти дней. В то же время заместитель министра отметил, что в течение недели в Украине появятся тест-системы, благодаря которым этот период сократится.

Как сообщалось, Киевский городской лабораторный центр зарегистрировал за 4-ю неделю 2020 году почти 1 тысяч больных ОРВИ и гриппом. Среди исследованных образцов обнаружен один случай коронавируса, который не является вирусом 2019-nCoV.

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Одновременно Министерство здравоохранения обнародовало приказ о мерах по недопущению занесения и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, выявленным в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай).

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Киев, Минздрав, Коронавирус.
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