В Японии впервые обнаружили коронавирус у человека, который не ездил в Китай

Новости мира:В Японии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, не связанный с поездкой в Китай.

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като объявил, что в Японии обнаружены еще двое зараженных новым типа коронавируса, и таким образом, общее число инфицированных в этой стране составило шесть человек, сообщает во вторник телеканал Эн-эйч-кей.

При этом, отметил министр, нет информации о том, что один из зараженных, чью болезнь обнаружили недавно, бывал в эпицентре распространения заболевания - китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Пациент - водитель автобуса, который дважды возил туристов из Ухани в японской префектуре Нара, отмечает Эн-эйч-кей.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.

Ранее стало известно, что японские власти планируют направить самолет в Ухань для эвакуации японцев.