Коронавирус добрался до столицы: в Пекине есть первый погибший

Новости мира:В Пекине зафиксировали первый случай смерти пациента от нового коронавируса.

Власти Китая сообщили о первом случае смерти пациента в столице страны от нового коронавируса, пишет Global Times.

Кроме того, медики за последние часы выявили в столице восемь новых случаев заболевания людей этим вирусом.

Ранее Global Times сообщала о 68 заболевших в Пекине. Таким образом, число людей, умерших от коронавируса, превысило 80.

Как сообщалось ранее, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником могут быть животные.

Согласно последним данным, количество жертв коронавируса в Китае возросло до 81. По состоянию на 26 января в Китае зафиксировано 2827 случаев заболевания новым вирусом пневмонии, 461 человек находится в критическом состоянии, 51 человеку удалось выздороветь.

Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Австралии, Камбодже.

В Украине по состоянию на 27 января не было выявлено ни одного случая коронавируса 2019-nCoV.

Коронавирусы – это большое семейство респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса является лихорадка и затрудненное дыхание.