Скачать
Понедельник, 27.01.2020
В Украине треть пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен
В Украине треть пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен
Кабмин в этом году планирует построить рекордное количество дорог
Кабмин в этом году планирует построить рекордное количество дорог
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Глобальное потепление: тропические леса и коралловые рифы оказались под угрозой
Тропические леса и коралловые рифы в опасности

Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки

Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
14:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Мировые фондовые рынки падают на опасениях о распространении нового коронавируса.

Европейские акции резко снизились в понедельник, так как растущие опасения относительно потенциального экономического ущерба от быстро распространяющегося коронавируса снизили спрос на рисковые активы.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 1,41% во главе с горнорудным сектором, потерявшим 3,1%.

Французский CAC снизился на 1,68% на фоне падения акций производителей товаров класса люкс, зависимых от ситуации в Китае, таких как LVMH, Hermes и владельца Gucci Kering.

Немецкий индекс DAX опустился на 1,47%. Британский FTSE 100 сбавил 1,5%, пишет Рейтер.

Японский индекс Nikkei продемонстрировал наибольшее внутридневное падение за пять месяцев в понедельник во главе с акциями туристического сектора на фоне страхов о том, что новый коронавирус из Китая может унести больше жизней, чем предполагалось ранее.

В больнице Китая взорвалась самодельная бомба

Индекс Nikkei упал на 2,03%, максимально с 26 августа, до 23.343,51 пункта, что является самым низким уровнем с 8 января. Более широкий Topix потерял 1,61% до 1.702,57.

Субиндекс акций авиакомпании упал на 3,4% до минимума с мая 2017 года, при этом акции ANA Holdings и Japan Airlines упали на 3,0% и 3,9% соответственно.

Коронавирус в Китае: страны ЕС эвакуируют граждан

Акции туристической H.I.S. упали на 6,8%, в то время как бумаги оператора поездов Keisei Electric Railway снизились на 6,2%.

Число умерших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник выросло до 81, в то время как правительство страны продлило новогодние каникулы, а ряд крупных компаний приостановили работу в попытке сдержать распространение заболевания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Эпидемия, Вирус, Трейдинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)
02 Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
03 В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"
04 Причины эпидемии: В Китае сообщили об источнике коронавируса
05 Оля Полякова в бикини показала пляжное фото с дочкой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Холокост - преступление против жизни: почему важно помнить жуткую трагедию человечества
Ад на земле: Холокост - преступление против жизни
NASA предупреждает: к Земле приближается опасный астероид
NASA предупреждает: к Земле приближается опасный астероид
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь