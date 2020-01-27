Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки

Новости Бизнеса:Мировые фондовые рынки падают на опасениях о распространении нового коронавируса.

Европейские акции резко снизились в понедельник, так как растущие опасения относительно потенциального экономического ущерба от быстро распространяющегося коронавируса снизили спрос на рисковые активы.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 1,41% во главе с горнорудным сектором, потерявшим 3,1%.

Французский CAC снизился на 1,68% на фоне падения акций производителей товаров класса люкс, зависимых от ситуации в Китае, таких как LVMH, Hermes и владельца Gucci Kering.

Немецкий индекс DAX опустился на 1,47%. Британский FTSE 100 сбавил 1,5%, пишет Рейтер.

Японский индекс Nikkei продемонстрировал наибольшее внутридневное падение за пять месяцев в понедельник во главе с акциями туристического сектора на фоне страхов о том, что новый коронавирус из Китая может унести больше жизней, чем предполагалось ранее.

Индекс Nikkei упал на 2,03%, максимально с 26 августа, до 23.343,51 пункта, что является самым низким уровнем с 8 января. Более широкий Topix потерял 1,61% до 1.702,57.

Субиндекс акций авиакомпании упал на 3,4% до минимума с мая 2017 года, при этом акции ANA Holdings и Japan Airlines упали на 3,0% и 3,9% соответственно.

Акции туристической H.I.S. упали на 6,8%, в то время как бумаги оператора поездов Keisei Electric Railway снизились на 6,2%.

Число умерших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник выросло до 81, в то время как правительство страны продлило новогодние каникулы, а ряд крупных компаний приостановили работу в попытке сдержать распространение заболевания.