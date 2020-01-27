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Коронавирус в Китае: страны ЕС эвакуируют граждан

Коронавирус в Китае: страны ЕС эвакуируют граждан
12:16 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:По состоянию на 27 января, более 2700 человек в мире заражены, подавляющее большинство из них в Китае.

Несколько европейских стран решили эвакуировать своих граждан из района Ухань в Китае, где коронавирус уже унес жизни не менее 80 человек, и еще около 2700 человек заразились им, несмотря на значительные усилия Китая по сдерживанию эпидемии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Франция подтвердила в пятницу первые три случая заболевания коронавируса из города Ухань.

Министр здравоохранения Франции Агнес Бузин заявила, что репатриация на самолете начнется к середине недели, с согласия китайских властей.

Франция относится к числу стран, которые объявили о планах эвакуации своих граждан, наряду с Италией, Японией, Австралией и США.

Париж предусматривает, что вернет несколько сотен своих граждан, проживающих в районе Ухань. Затем эти люди будут вынуждены провести 14 дней на карантине.

Коронавирус в Китае: скончались уже 80 человек

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила вирус "чрезвычайной ситуацией в Китае", но не стала говорить о глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

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Все по теме:

Китай, Франция, Болезнь, Эпидемия, Пневмония, Коронавирус.
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