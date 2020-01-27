В больнице Китая взорвалась самодельная бомба

Новости мира:В Гонконге в медицинском центре Caritas произошел взрыв.

В ночь на понедельник в медицинском центре Caritas в Гонконге сдетонировало самодельное взрывное устройство.Об этом сообщает South China Morning Post.

"Работники отделения экстренной помощи услышали громкие хлопки в уборной и обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв", - рассказал представитель больницы.

Инцидент произошел 2.30 утра. Полицейские обнаружили на месте остатки самодельной бомбы.

"После взрыва было много белого дыма и небольшой пожар. На месте происшествия полицейские обнаружили разбитую стеклянную бутылку шириной около 10 см и высотой 15 см, с батарейками и электрическими цепями. Часть туалета была повреждена, но бомба была не очень мощной", - уточнил представитель больницы.

В результате взрыва никто не пострадал, из медучреждения эвакуировали около 20 пациентов.

По состоянию на утро понедельника ни один подозреваемый не был задержан. Детали инцидента выясняются.