Китайский вирус в Корее: Власти заявили о новых случаях заболевания

Новости мира:В Корее заявили о четвертом случае заражения Уханьским коронавирусом.

В Южной Корее подтвержден четвертый случай заболевания опасным коронавирусом.

Об этом сообщает Yonhap.

"Южная Корея в понедельник сообщила о четвертом подтвержденном случайае коронавируса из Уханя на фоне того, как заболевание напоминающее пневмонию, из Китая распространяется в другие части мира", - говорится в сообщении.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), 55-летний гражданин Южной Кореи вернулся из китайского Уханя в январе. Через день после возвращения домой он посетил местную клинику. В воскресенье его состояние ухудшилось, и его поместили в карантин. Тесты дали положительный результат на новый штамм вируса, от которого уже умерли 80 человек.

Органы здравоохранения заявили, что они значительно ужесточат правила обследования людей с симптомами и будут принимать меры, чтобы держать больше людей в карантине и под пристальным наблюдением.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV).

Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

Заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено уже у 2794 человек, а количество умерших от коронавируса нового типа возрасло до 80 человек.

Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.