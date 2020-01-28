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"Если это поможет": Мэр Уханя собрался уйти в отставку

"Если это поможет": Мэр Уханя собрался уйти в отставку
17:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Мэр Уханя намеревается подать в отставку в знак признания вины перед жителями города.

Мэр Уханя Чжоу Сяньван намерен подать в отставку со своего поста в знак признания вины перед жителями города. Об этом он заявил в показанном во вторник интервью Центральному китайскому телевидению, пишет УНН со ссылкой также на другие СМИ.

"Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения", — сказал мэр города, где произошла первая вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Он добавил, что решение закрыть Ухань было "действительно жестким".

"Что касается города с более чем 10-миллионным населением, то такое решение было принято впервые в истории человечества, — подчеркнул Чжоу Сяньван. — Мы закрыли город, чтобы сдержать распространение вируса, но боюсь, что тем самым заработали плохую историческую репутацию. Человеческие существа прошли через очень многие риски в процессе своей эволюции, такие, например, как черная смерть, моровая язва, оспа. Мы не можем предсказать, насколько серьезной будет нынешняя опасность, поэтому были вынуждены закрыть город".

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"Мы предоставляем бесплатно продукты, готовые обеды и медицинское обслуживание тем, кто находится под наблюдением или карантином по месту жительства. Однако некоторые из этих мер все же далеки от совершенства", — признал мэр. Он подтвердил случаи отказа водителей транспорта доставлять грузы в медучреждения из-за опасения заразиться.

Добавим, специальный административный район Гонконг резко сократит трансграничные путешествия с Китаем, таким образом сдерживая распространение эпидемии коронавируса с Ухане, начиная с остановки двух железных дорог и запрета въезда отдельным путешественникам на материк.

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Китай, Заболевание, Ухань, Заражение, Коронавирус.
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