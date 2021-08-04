"Довела бюрократия": что известно о состоянии захватившего Кабмин АТО-шника

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13:30 Сегодня Телеграф

В батальоне "Айдар", где ранее служил награжденный ветеран АТО Владимир Прохнич, рассказали, что могло спровоцировать мужчину захватить заложников с боевой гранатой. Как сообщает экс-сослуживица Прохнича Адриана Сусак, после ранения на Донбассе у бывшего военного диагностировали серьезные проблемы со здоровьем. 

Так, журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграмм-канале со ссылкой на Сусак пишет, что у экс-айдаровца диагностировали опухоль, и его могла "довести бюрократия".

Экс-сослуживцы Прохнича согласны с тем, что тот однозначно совершил преступление, однако хотят помочь ему с адвокатом.

Тем временем глава МВД Денис Монастырский заявил, что с задержанным будут проведены следственные действия и психиатрическая экспертиза.

"В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства. Но хочу подчеркнуть, что никто не имеет права нарушать Закон, даже если он является ветераном и защитником Украины!" - написал глава МВД.

Напомним, 4 августа а Киеве мужчина вошел в здание Кабинета Министров Украины с боевой гранатой и захватил заложников. Правоохранителям удалось его задержать после переговоров. 

ЧП произошло около 10 утра в среду, к счастью переговорщикам и другу злоумышленника удалось уговорить мужчину не вырвать гранату и сдаться. Согласно официальной информации, захвативший заложников в Кабмине - бывший военный и ему 43 года.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Киев, Заложники, Кабмин, Граната, Айдар.
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