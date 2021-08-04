Получил контузию, воюя на Донбассе: что известно о мужчине, ворвавшемся с гранатой в Кабмин (фото)

В Киеве мужчина вошел в здание Кабинета Министров с гранатой и угрожал ее взорвать - правоохранителям удалось его задержать. Его, предположительно, зовут Владимир Прохнич.

"Телеграф" разбирался, кто он.

Владимир Прохнич воевал на Донбассе в составе батальйона "Айдар". По словам сослуживцев, мужчина участвовал в АТО с 2014 года, "прошел всю грязь войны".

(Фото: Facebook)

Также сообщалось, что он был сапером. Мужчина проживает в Ирпене Киевской области и ведет предпринимательскую деятельность. На его странице в социальных сетях много фото с сослуживцами, мужчина участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи. В 2016 году Прохнич проходил лечение от контузии.

(Фото: Фейсбук)

Владимир Прохнич за заслуги перед Украиной получил в 2015 году орден "За мужество" третьей степени - соответствующий Указ есть на сайте президента.

Также мужчина попал в список "карателей ДНР", который боевики опубликовали на своем сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в вооруженных силах произошли кадровые перестановки.