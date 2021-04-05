Затолкали в машину и увезли: похищение Чауса в Молдове попало на видео

В сети показали видео, на котором видно похищение беглого украинского судьи Николая Чауса.
Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале "Sputnik Ближнее зарубежье".
В сообщении указывается, что президент Молдовы Майя Санду осудила инцидент и потребовала в МВД и Службы безопасности принять все необходимые меры.
Как сообщалось ранее, Чаус в Украине обвиняется в получении взятки в размере 150 тысяч долларов. От наказания ему удалось уйти благодаря судейской неприкосновенности.
Пока власти страны решали его дальнейшую судьбу, судья смог скрыться в оккупированном Крыму, а затем и вовсе попал в Молдову, где попросил политического убежища.
3 апреля 2021 года его адвокат Юлиан Балан заявил о похищении.
На следующий день в сети появилась информация, что Чауса вывезли в Румынию.
Однако, по словам главы МВД Молдовы, похитители судьи смогли покинуть страну через границу с Украиной.