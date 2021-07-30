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НАБУ показало, как гонялись за бусом СБУ с Чаусом (видео)

НАБУ показало, как гонялись за бусом СБУ с Чаусом (видео)
Обновлено 21:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В НАБУ обнародовали кадры погони за автомобилями СБУ, который предположительно перевозил задержанного в Винницкой области бывшего судью Чауса

Соответствующим видео поделилась пресс-служба Бюро. 

"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми сотрудники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33", - говорится в сообщении. 

На видео видно, что автомобили СБУ пытались блокировать преследующий их автомобиль НАБУ. 

Несмотря на это сотрудникам Национального антикоррупционного бюро удалось попасть на территорию объекта СБУ, однако там их завернул охранник. 

Как сообщалось ранее, Чаус проходит в Украине по делу о получении взятки в размере 150 тысяч долларов. В 2016 году ему удалось воспользоваться судейской неприкосновенностью и сбежать в Молдову. 

В апреле этого года в Кишиневе он был похищен вооруженными неизвестными, которые увезли его в неизвестном направлении. 

Напомним, аналитик и политтехнолог Александр Кочетков объяснил "Телеграфу", что происходит вокруг Чауса и почему он не будет наказан.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СБУ, НАБУ, Николай Чаус.
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