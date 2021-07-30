Источник подтвердил, что экс-судью Чауса задержала СБУ - в НАБУ требуют передать подозреваемого им

Объявившегося в Винницкой области после похищения в Молдове бывшего судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Эту информацию подтвердил источник "Телеграфа".

Вместе с тем, на ситуацию отреагировал главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

"Действия СБУ - это прямое нарушение статьи 382 - невыполнение судебного решения и статьи 365 превышение служебных полномочий", - написал он.

Бутусов указал, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) после такого сразу обратились к правоохранителям, с требованием задержать Чауса. Сейчас, по его словам, в Винницкой области начата операция по поиску сотрудников СБУ "похитивших Чауса у полиции".

"Чауса освободили по плану, разработанному в офисе президента. Он содержался на базе ГУР МО, и согласился сотрудничать с офисом президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию", - добавил он.

В НАБУ тем временем заявили, что правоохранители, которые проводили задержание Чауса не пытались с ними связаться.

В ведомстве призвали правоохранителей соблюдать закон и передать Чауса уполномоченным представителям Нацбюро.

Как сообщалось ранее, Чаус обвиняется в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов США.

В 2016 году он, пользуясь судейской неприкосновенностью, смог избежать наказания и выехать сначала в оккупированный Крым, а затем в Молдову.

В апреле 2021 года стало известно, что Чаус был похищен в Кишиневе группой неизвестных вооруженных людей.