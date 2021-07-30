Похищенного судью Чауса нашли в одном из украинских сел (фото)

Бывшего судью Николая Чауса, которого ранее похитили в Молдове, нашли в Украине.

Как сообщает издание Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, Чаус был обнаружен в Винницкой области в селе Мазуровка.

По словам бывшего судьи, он был похищен неизвестными лицами. Чаус также подтвердил, что ранее являлся судьей Днепропетровского райсуда Киева.

Как сообщалось ранее, Чауса в Украине обвиняют в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов США (более 4 миллионов гривен) в 2016 году.

Благодаря своей судебной неприкосновенности, задержать его сразу не удалось. После он смог выехать в оккупированный Крым, а потом в Молдову.

О похищении Чауса в Кишиневе стало известно 3 апреля этого года. Тогда его адвокат заявил, что группа неизвестных вооруженных мужчин затолкала бывшего судью в автомобиль и увезла в неизвестном направлении.