Беглого украинского судью Чауса похитили в самом сердце столицы Молдовы

Адвокат сбежавшего из Украины в Молдову судьи Николая Чауса Юлиан Балан заявил, что его клиента похитили.

Об этом идет речь в его видеообращении к президенту и полиции Молдовы, размещенном на его странице в Фейсбук.

Он заявил, что Чаус был похищен в центре Кишинева группой вооруженных людей и вывезен в неизвестном направлении.

Ту же информацию подтвердили в столичной полиции, сообщает Newsmaker.

Правоохранители отметили, что Чауса похитили около 13:15 трое неизвестных людей. По этому факту уже было открыто уголовное дело, сейчас устанавливаются все подробности происшествия.

Чаус погорел на взятке в $150 тысяч в августе 2016 года. Полученные деньги он "законсервировал" в стеклянной банке.

Однако тогда он воспользовался своей неприкосновенностью и смог сбежать в Молдову, где сдался полиции и попросил об убежище.

В сентябре 2019 года глава МИД Молдовы, во время визита в Киев, заверил, что его страна готова сотрудничать в вопросе передачи беглого судьи, однако не смог назвать конкретных сроков.