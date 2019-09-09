Молдова не может отдать Украине беглого судью Чауса

Новости Украины:Делегация Молдовы заверила главу МИД Украины в решении вопроса относительно Николая Чауса.

Молдова готова сотрудничать с Украиной в решении вопроса экстрадиции судьи Николая Чауса и других вопросов.

Об этом заявил министр иностранных дел и европейских вопросов Нику Попеску на совместном брифинге с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в Киеве, сообщает корреспондент.

"Мы обсуждали этот вопрос (относительно экстрадиции судьи Н. Чауса - ред.) в июле во время моего визита в Киев, однако судебная и исполнительная ветви власти разделены. Сейчас Молдова осуществляет реформу судебной системы... и на сегодняшний день нет такого результата, который был бы окончательным или чтобы я мог что-то пообещать. Но я уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы сотрудничать с Украиной для решения этого дела и других вопросов", - сказал Попеску.

Пристайко, в свою очередь, добавил, что Украина действительно хотела бы "получить назад этого человека, как и некоторых (других)".

"И Президент Украины тоже в разговоре с премьер-министром (Молдовы М. Санду - ред.), и мы на всех официальных уровнях напоминаем о том, что мы хотели бы, чтобы этот процесс завершился как можно скорее", - отметил Пристайко.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Пристайко также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре.

Министры иностранных дел Молдовы и Украины Нику Попеску и Вадим Пристайко также обсудили возможность взаимной отмены платы за роуминг мобильной связи.