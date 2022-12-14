Рада создала комиссию против коррупционеров в погонах: Железняк рассказал, чем она займётся

В среду, 14 декабря, Верховная Рада Украины 324 голосами "за" проголосовала за создание Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства Украины должностными лицами Бюро экономической безопасности Украины, органов государственной власти, осуществляющих полномочия в сфере экономической безопасности, которые могли привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты.

Об Этом на своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк, возглавивший эту комиссию.

По словам политика, цель создания ВСК — поддержать экономический фронт и заставить правоохранительные и экономические органы вспомнить, что бюджет армии финансируем мы сами. В частности, заставить их более активно бороться с контрабандой, контрафактом сигарет или азартными играми без лицензии.

ВСК займется расследованием злоупотреблений (и бездействия) в сфере экономической безопасности, которые могли привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты, со стороны:

Бюро экономической безопасности Украины, к которой претензий больше всего;

Государственной таможенной службы Украины;

Государственной налоговой службы Украины;

Государственной службы финансового мониторинга Украины;

Национальной полиции Украины;

Службы безопасности Украины;

других органов, которые должны обеспечивать экономическую безопасность государства.

Как подчеркнул сам Ярослав Железняк, уже готов предварительный план работы следственной комиссии, а свои жалобы на работников госорганов, занимающихся экономической безопасностью можно отправлять на почту ВСК [email protected]

Создание Бюро экономической безопасности Украины еще в 2021 году вызвало массу скандалов, начиная с того, что его возглавил экс-глава Фискальной службы Украины Вадим Мельник, что вызвало не лучшую реакцию со стороны бизнеса. А уже во время войны к БЭБ возникли вопросы по поводу процветания рынка контрафактных сигарет, и массового вывода средств заграницу.