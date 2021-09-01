Менше двох тижнів минуло з тих пір, як силовий орган, який мав встати на захист економічної безпеки, отримав свого керівника, а їм вже не задоволені. Йдеться про Бюро економічної безпеки України на чолі якого став Вадим Мельник — до недавніх часів керівник Державної фіскальної служби.

Ще до закінчення конкурсу на місце голови БЕБ перемогу в ньому передбачали Вадиму Мельнику, його називали ставлеником Офісу Президента України. Так воно в підсумку і вийшло 20 серпня.

Треба сказати, що на нове місце роботи Вадим Мельник прийшов з вельми сумнівним «бекграундом». Заможні родичі дарують йому мільйони, дружина полюбляє дуже дорогі авто, а сам Мельник володіє 16 об’єктами нерухомості.

Крім іншого, глава БЕБ ворогує з Державною податковою службою. Раніше ДПС звинувачувала ДФС і її тодішнього керівника Вадима Мельника мало не у кришуванні "податкових скруток", через що ті нібито паралізують роботу цілого столичного управління ДПС.

Головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов стверджує, що відхід Мельника з посади голови Головного слідчого управління ДФС був викликаний порушеннями його співробітників, які не передавали на зберігання вилучені речові докази — десятки мільйонів гривень і мільйони доларів США.

Втім, в самому ДФС дані журналіста спростували, заявивши, що звільнення Вадима Мельника відбулося за «особистими обставинами» і ніяких порушень у зберіганні вилучених цінностей не було.

Вже під час перебування Мельника головою ДФС у лютому 2021 року СБУ впіймала одного з високопоставлених співробітників служби, що передавав особисті дані співробітників силових та правоохоронних органів України терористам «ДНР».

З призначенням Вадима Мельника занепокоївся і бізнес, закликавши нового главу БЕБ «не тягнути» в новий орган старі кадри з ДФС і податкової міліції. Власники бізнесів вимагають не перетворювати БЕБ в черговий контролюючий орган, який не нестиме ніякої відповідальності за неправомірні дії держслужбовців.