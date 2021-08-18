Главный "враг" ГНС, владелец недвижимости и претендент в кресло руководителя БЭБ – что известно о главном фискале Вадиме Мельнике?

Служба в армии, богатые родственники, скандалы за право крышевать налоговые скрутки — чем запомнился глава ГФС Вадим Мельник.

Нынешний глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник, всего 8 месяцев назад занявший свой пост, уже имеет все шансы стать главой другого силового органа, стоящего на страже экономической безопасности Украины. СМИ называют его фаворитом в конкурсе на занятие должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины.

"Телеграф" собрал все, что известно о 49-летнем главном фискале.

Исправный служака

Если характеризовать главу ГФС двумя словами, то лучше всего подойдет именно словосочетание «исправный служака». В возрасте 15 лет Вадим Мельник вступил в столичное Суворовское училище и по сути до 29 лет связал себя с армией, получив военное образование специалиста по радиотехнической борьбе. Будучи в рядах ВСУ, будущий главный фискал получил юридическое образование, после чего начал службу в налоговых органах Украины.

2000-2016 годы Вадим Мельник отдал службе в налоговых органах, название которых менялось, и рос вместе с ней, дослужившись до начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины. Следующие 4 года после защиты кандидатской диссертации, Вадим Мельник провел на преподавательской работе в Университете государственной фискальной службы Украины и Сумском государственном университете.

Наконец, победив на открытом конкурсе по занятию должности главы Государственной фискальной службы, он был назначен ее главой с 22 декабря 2020 года.

Вадим Мельник

Дорогое ружье, кредиты друзьям, подарки от родственников и 16 объектов недвижимости – состояние главы ГФС

Согласно собственной декларации Вадима Мельника можно считать состоятельным человеком, одних объектов недвижимости у него и его супруги – 16, правда лишь 6 из них квартиры, а остальное — места на парковке, земля и нежилые помещения. Да и авто у него всего одно, зато весьма престижный «Ленд ровер» приобретенный в 2017 году за 1,24 млн грн, когда авто уже было 3 года.

Не чужд глава ГФС и любви к дорогим вещам, правда таковая у него всего одна – охотничье ружье марки «Блайзер» стоимостью 168 тысяч гривен.

По данным СМИ, Вадиму Мельнику также связан с бизнесом – его данные встречаются в 3 фирмах: ООО «Край» (ликвидировано), ООО «7 КМ» (70% уставного фонда или целых 70 гривен) и ООО «НПП «Рестин», где он выступает директором.

Однако в декларациях самого Вадима Мельника упоминается всего одна фирма – юридическая компания «Правовая и экономическая безопасность», ныне переименованная в ООО «Мюи плюс». Согласно декларации нынешнего главы ГФС за июль 2020 года ему принадлежали в компании 20% уставного фонда на сумму 10 тысяч гривен.

Интересна судьба автомобиля «Порш кайен», который согласно декларации Мельника был приобретен в 2016 году его супругой Еленой почти за 2,8 млн грн. Причем деньги на покупку авто – 2,5 млн грн, судя по всему подарил брат главы ГФС — предприниматель Юрий Мельник, занимающийся производством и реализацией мяса и мясных изделий. Причем адрес бизнеса - воинская часть в Киевской области. Как тут не вспомнить 10 лет службы главы ГФС в ВСУ. Впрочем, на «Порше» Елена Мельник ездила недолго – в 2019 году авто было продано, причем в 2 раза дешевле чем приобретено 3 годами ранее, всего за 1,35 млн грн.

Также любопытна судьба 40 тысяч долларов США – именно столько в 2020 году Вадим Мельник занял некоему Владиславу Лемещаку. Под последним судя по всему следует понимать жителя города Ирпень, до июля 2020 года занимавшегося оптовой торговлей кофе, чаем и пряностями. Чем так близок к главе ГФС закрывший свой ФОП предприниматель – непонятно, но чужим людям 40 тысяч долларов в Украине точно не занимают.

Интересно что в чете Мельников судя по декларациям больше зарабатывает супруга – Елена, только от предпринимательской деятельности заработавшая более 2,6 млн грн, и 500 тысяч из них подарившая супругу. Судя по всему, жена главного фискала как ФЛП зарабатывает на многом – от оказания медицинских услуг до аренды недвижимости.

Вадим Мельник

Вадим Мельник и ГНС – враги навек?

Учитывая опыт службы Вадима Мельника в подразделениях "боровшихся с коррупцией и уклонениями от налогов", похоже именно этого от него и ждали на посту главы ГФС. Если верить нашему герою, с этим он успешно справляется, заявляя СМИ что на махинациях со «скрутками» НДС теперь воруют в месяц на 1 млрд. грн меньше чем прежде. В 2020 году объем скруток оценивали примерно в 2,5 млрд. грн ежемесячно.

С такими заявлениями явно несогласны в Главном управлении Государственной налоговой службы Украины в Киевской области.

В один из июньских дней в ГУ ГНС в Киевской области вошли сотрудники ГФС и начали проводить обыски, по заявлениям сотрудников самой налоговой, «парализовав работу управления на весь день».

Спустя 2 месяца, 4 августа, в СМИ появился сюжет о случившемся, в котором работники ГНС Киевской области охотно комментировали журналистам, заявив, что обыск был незаконный. Более того, было заявлено, что накануне прихода ГФС были признаны фиктивными ряд предприятий, что является странным совпадением. Но что уже звучало совсем дико, сотрудники ГНС заявили, что следователь ГФС проводивший обыск постоянно консультировался по телефону с «Вадимом Ивановичем», которым скорее всего является глава фискалов – Вадим Мельник.

То есть в ГНС фактически обвинили главного фискала в отстаивании интересов фиктивных предприятий, занимающихся «скрутками», с которыми по словам Мельника он так успешно борется.

В ГФС заявили, что обыск был законным, вызван был нежеланием налоговой службы области помогать в раскрытии схемы по уклонению от налогов 2 фирм-импортеров авто. Но главное, назвали все озвученной «ложью», распространяемой накануне финала конкурса на главу Бюро экономической безопасности.

В ГНС уже на собственном сайте опровергли слова ГФС, заявив, что по импортерам-авто предоставили информации на 2000 страниц, включавшем описание тех самых «скруток» НДС, однако фискалы, вместо работы по этим фирмам, заблокировали работу налоговой службы в области, чем помогли «скрутчикам» дальше «химичить» с НДС.

Пост главы БЭБ всему виной?

По сути случилась редкая вещь – мало того, что налоговые органы в лице ГНС и ГФС де-факто обвинили друг друга в крышевании «скруток НДС», но и сделали это абсолютно публично, используя официальные каналы – страницы в соцсетях и официальные сайты.

В ГФС явно обеспокоены судьбой своего шефа – победой в конкурсе за пост руководителя Бюро экономической безопасности, в котором самому Мельнику СМИ прочат победу как «человеку Банковой». А экс-глава СНБО Украины и Минфина Александр Данилюк, сам участвовавший в конкурсе, даже призвал организовать новую процедуру.

В этой связи интересует вопрос – с чем связан такой интерес Вадима Мельника к посту главы БЭБ: желанием «еще лучше» бороться за экономическую безопасность страны, или признанием того, что в ГФС у него не получилось, ведь «скручивать НДС» продолжают, а те, кто с этим должен бороться устраивают публичные разборки с откровенными обвинениями оппонентов.