Скільки українських біженців хочуть залишитися в Німеччині назавжди, а скільки — повернутися: результати опитування

Соціологи розповіли, як українці відрізняються від біженців у Німеччині з інших країн

Близько мільйона українців через повномасштабний напад рф на територію України змушені були втекти від війни до Німеччини, де, до речі, планують збільшити виплати для громадян України. Третина українських біженців мають намір залишатися на новому місці аж до закінчення бойових дій, а кожен четвертий — назавжди.

Такими є результати репрезентативного дослідження, яке провели три німецькі соціологічні інститути спільно з Федеральним відомством у справах міграції та біженців (BAMF), передає Deutsche Welle. Було опитано понад 11 тисяч осіб у період із серпня по жовтень, йдеться у прес-релізі опитування.

Результати опитування українських біженців у Німеччині:

34% — хочуть залишатися в країні до закінчення бойових дій в Україні.

26% — планують залишитися назавжди.

11% — мають намір жити ще кілька років.

2% — готові залишатися максимум на рік.

Інші опитані ще не вирішили, чи житимуть у Німеччині далі та як довго.

Соціологи також з’ясували, що більшість біженців з України (80%) – жінки, та й майже половина з них прибула з малолітніми дітьми. Якщо говорити про чоловіків (20%), то левова частка з них (71%) прибула з членами сімей, 6% — до дружин, які вже перебували в Німеччині. 16% — неодружені чоловіки і без дітей, однак серед них немало людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Додамо, що лише 60% вимушених переселенців з України отримують державну допомогу та оплату житла соціальним відомством. Крім того, в середньому 18% українських біженців (24% — серед чоловіків) через шість місяців працевлаштувалися. Соціологи зазначили, що роботу знаходять все більше людей, це відмінність українців від біженців у Німеччині з інших країн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Польщі змінюються деякі правила для біженців з України. Розміщення тепер стане платним.