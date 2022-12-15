Українцям у Німеччині збільшують фінансову допомогу: скільки платитимуть у 2023 році

Допомога стане більшою, проте не для всіх

З початку повномасштабного вторгнення росії до Німеччини виїхали близько 900 тисяч українських біженців, які тепер отримуватимуть більший розмір грошової допомоги від влади.

Як повідомило видання Redaktions Netzwerk Deutschland, тисячі українців, які виїхали до Німеччини у зв'язку зі збройною агресією росії і пробули на території цієї держави понад 90 дні, змінили свої умови перебування, отримавши статус тимчасового захисту. Завдяки цьому ці громадяни отримуватимуть від влади ФРН грошову допомогу. Виплачуватимуть її через відділення центрів зайнятості.

Скільки грошей отримуватимуть біженці з України

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль розповів, що вже з 1 січня 2023 року чинності набере проєкт, в рамках якого передбачатиметься корекція грошової допомоги українським біженцям. Відповідне рішення німецький уряд прийняв через відчутну інфляцію.

Так, з нового, 2023 року, українцям у Німеччині виплачуватимуть:

самотнім дорослим біженцям — 502 євро щомісячно;

батькам-одиначкам — 502 євро кожного місяця;

повнолітнім громадянам України — по 451 євро;

дітям, віком від 14 до 17 років — 420 євро на місяць;

дітям від 6 до 13 років — 348 євро щомісячно;

дітям до 5 років — 318 євро.

"Існує один нюанс — збільшення на 53 євро отримають не всі українці в Німеччині, а лише самотні дорослі та батьки, які самостійно виховують дитину", — зазначили у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сполучених Штатах Америки українські громадяни отримали можливість легально перебувати на території США упродовж двох років.