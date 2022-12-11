США погодили програму прийому біженців з України: що пропонують і як потрапити

Багато американців погодилися виступити фінансовими спонсорами для біженців з України.

США продовжують підтримувати Україну всіма можливими способами. Йдеться як про виділення військової допомоги, так і тимчасове надання можливості легально перебувати на території Штатів. Наприклад, лише в рамках програми "Єднання заради України" нещодавно було надано дозвіл на в’їзд понад 82 тисячам українських громадян.

Більше деталей повідомили у Службі громадянства та імміграції США, яка прозвітувала про виконання американцями гуманітарної місії. Слід додати, що загалом цю програму було прийнято ще навесні, проте підготовка до її повноцінної роботи велася кілька місяців.

Що пропонує "Єднання заради України"? Українські громадяни, які вирішили виїхати за кордон заради власної безпеки, мають можливість перебувати у Штатах протягом двох років. Для цього потрібно знайти американців, які погодяться виступити в ролі спонсорів, готових надавати фінпідтримку, та подати відповідні документи. Варто зазначити, що до міграційної служби звернулося понад 177 тисяч американських громадян, згодних виступити у подібній ролі для українців.

Програму можна використовувати як для дорослих, так і для дітей. Проте неповнолітні мають їхати лише у супроводі батьків чи опікунів. При цьому до українців у рамках цієї пропозиції є низка окремих вимог. Щоб скористатися програмою, ви повинні:

були проживати в Україні перед початком повномасштабної війни (до 11.02.2022) та мати статус переміщеної особи;

мати українське громадянство та дійсний паспорт (або бути найближчими членами сім’ї громадянина України, який подає заявку на участь);

мати спонсора, який подасть від вашого імені спеціальну форму I-134, Декларацію про фінпідтримку, перевірену USCIS;

Вимога про декларацію

бути вакцинованими та відповідати іншим вимогам органів охорони здоров’я;

пройти біометричну, безпечну та біометричну перевірки.

Про те, які документи вам знадобляться, та інші нюанси участі у програмі можна дізнатися на офіційному сайті Міністерства національної безпеки США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому в Європі готуються до чергових хвиль українських мігрантів. Спойлер — не в останню чергу це пов’язано із регулярним ракетним обстрілом критичної інфраструктури.

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